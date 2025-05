Prima di morire, dona un'auto a ANT: il gesto commovente da Firenze

Nell'ambito della sua attività di raccolta fondi a sostegno dei propri servizi di assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore e di prevenzione oncologica, Fondazione ANT promuove da tempo le raccolte autogestite dai propri assistiti e dai loro amici e familiari attraverso iRaiser, una piattaforma ad hoc integrata nel proprio sito web. Grazie alla piattaforma ogni persona che si avvicina alla Fondazione è un 'personal fundraiser', in grado di personalizzare (autonomamente o con l'aiuto degli operatori ANT) la propria iniziativa tramite contenuti originali e di diffonderla fra i suoi contatti.

Su questo sfondo si inserisce l’emozionante vicenda di Daniela Fiorilli, un'assistita fiorentina deceduta di recente dopo essere stata per lunghi mesi seguita dai medici specialisti, infermieri e psico-oncologi ANT e prima ancora dall’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, i cui medici hanno aiutato Daniela nei primi anni con sperimentazioni cliniche mirate al problema oncologico. Daniela, giunta ad uno stadio molto avanzato del decorso neoplastico, ha deciso di iniziare a raccogliere donazioni, per acquistare una nuova auto da mettere a disposizione del personale sanitario della Delegazione ANT della sua Firenze, dopo essersi accorta di quanta differenza avrebbe potuto fare il suo gesto a beneficio di altri.

"Ho bisogno di qualche passaggio per le terapie e via via lo chiedo ma la cosa che davvero desidero è dare una mano ad Ant – queste le parole con cui Daniela ha scelto di promuovere la causa - La mia vita è davvero cambiata da quando questa associazione mi ha preso sotto la sua ala. La mia famiglia ed io riceviamo un’assistenza incredibile, finalmente umana e dedicata davvero a me e attenta, tanto attenta a tutto, sia all’aspetto fisico che psicologico che umano. Hanno bisogno di una macchina proprio per continuare dedicarsi al meglio agli oltre 10.000 malati oncologici di cui la fondazione ogni giorno si occupa. Sono quindi a fare appello alla vostra generosità. Va bene tutto, ognuno sa quanto può o vuole donare. Vi va di aiutarmi in questa impresa?".

La raccolta, ancora attiva al link https://insieme.ant.it/fundraisers/daniela-fiorilli e sposata finora da 187 singoli donatori, era nata con l'obiettivo di finanziare l'acquisto di una Dacia Sandero, ma, visto l'aggravamento repentino delle condizioni di Daniela, ANT si è accorta che tale modello, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non avrebbe potuto essere consegnato in tempo perché lei lo vedesse e toccasse così con mano il valore del suo gesto. Abbiamo scelto allora, poco prima che il 'goal' di 10.000 euro (ora superato) fosse raggiunto, di virare su un modello disponibile in pronta consegna, una Fiat Panda, recapitata alla Delegazione di Firenze la mattina del 27 marzo, una ventina di giorni prima del tragico epilogo della vicenda di Daniela. Quel giorno Daniela, nonostante tutte le difficoltà del caso, si è vestita, truccata e con il migliore dei suoi sorrisi si è fatta accompagnare al belvedere di San Miniato, sopra piazzale Michelangelo, per abbracciare un'ultima volta con lo sguardo tutta Firenze. Qui, in compagnia dell'équipe ANT che la assisteva al gran completo, ha raccontato al mondo la sua storia, spiegando come l'atto del dono le abbia dato un sacco di energia, un sacco d'amor e come, da un gesto simile, “torni indietro veramente tanto”. Concludendo con un appello: "Mi piacerebbe tantissimo che altre persone malate facessero questa cosa in vita, perché per me salire stamani in macchina non è stato per nulla scontato ed è stato bellissimo".

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da due Ospedali Domiciliari Oncologici, quello di Firenze-Prato-Pistoia e quello di Massa-Lucca, composti da 10 medici, 1 nutrizionista, 10 infermieri e 4 psicologhe. Saranno proprio loro ad utilizzare la macchina, per arrivare a casa dei tanti pazienti assistiti nell’area fiorentina.

Per chi volesse seguire l’esempio di Daniela e attivare una raccolta fondi online per sostenere ANT in Toscana, al link https://ant.it/dona-ora/ sarà possibile trovare tutte le istruzioni Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT a Firenze è possibile chiamare il n. 055 5000210 o scrivere a delegazione.firenze@ant.it

Notizie correlate