Montespertoli, meno tributi e più investimenti: il rendiconto di gestione

Il rendiconto della gestione è il documento che riassume contabilmente l'attività annuale di un ente locale, presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell'esercizio trascorso. Proprio per tale ragione, la sua presentazione rappresenta un momento essenziale del processo di controllo esercitato dal Consiglio e, più indirettamente, dai cittadini sulla Giunta comunale, anche se il tecnicismo necessario per la sua compilazione rischia di impedire una facile lettura ai "non addetti ai lavori".

“Questo lavoro è frutto del lavoro collettivo della squadra che amministra il nostro comune e che vorrei ringraziare a partire da tutto il personale ad ogni titolo coinvolto, alla giunta che si confronta quotidianamente con la complessità di gestire un territorio come il nostro e che non fa mai mancare un apporto costruttivo e di sviluppo, a tutto il consiglio comunale che è da stimolo e non ci fa mai abbassare l’attenzione nel cercare di fare meglio” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il rendiconto di gestione di un Comune è lo strumento che misura i dati finanziari e il grado di raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si pone ad inizio anno ma che non può rimanere una sequenza di numeri e tabelle fini a se stesse. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Montespertoli reputa essenziale cercare di rendere questo documento più leggibile e comprensibile.

Come emerge dalla lettura dei dati, il Comune ha operato una politica diretta a razionalizzare la spesa a vantaggio di una maggiore efficienza dei servizi e di una migliore disponibilità di risorse per la realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche.

Il 2024 è stato senz’altro un anno importante che ha visto, tra le tante cose, il completamento dei lavori di messa in sicurezza pedonale della frazione di Anselmo, ha visto realizzarsi un progetto sociale importante come quello sulla vita autonoma di persone con disabilità nell’ex Circolo di Lucignano, ha visto crescere in modo importante le presenze presso la Biblioteca Comunale “E. Balducci” (+ 2000 persone per un totale di oltre 22.000 cittadini che l’hanno frequentata in un anno, con un aumento significativo anche dei libri in prestito), ha visto realizzarsi il progetto MontespErtOlio con le aziende che producono olio extravergine di oliva e ha visto crescere e potenziarsi il servizio di supporto psicologico nella nostra scuola secondaria.

Servizi, progetti, iniziative, azioni e lavori che vanno a migliorare la vita della quotidianità dei montespertolesi e che sono frutto della programmazione finanziaria e della costante ricerca di fondi e finanziamenti.

Entrando nel dettaglio il Comune di Montespertoli chiude il 2024 con un risultato di amministrazione di circa 8,6 milioni di euro e con un avanzo libero e disponibile di circa 300mila euro che potranno essere utilizzati nella seconda metà di questo anno per investimenti.

I fatti di rilievo accaduti nel 2024 riguardano l’introduzione della “spendig review” del Governo Meloni che ha tagliato circa 58.000 € ai cittadini di Montespertoli, gli aumenti legati ai prezzi dei materiali e al rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali e delle cooperative, il passaggio da Tari a TARIC e i numerosi lavori pubblici realizzati.

Il lungo elenco dei lavori pubblici realizzati comprende, oltre ai già citati interventi ad Anselmo e all’ex circolo di Lucignano:

• la sistemazione della frana in Via Botinaccio;

• l’avanzamento del cantiere del nuovo Polo della Salute;

• l’avanzamento del cantiere del nuovo Polo 0-6 e il finanziamento della realizzazione del Polo 0-11 a Montagnana;

• il finanziamento e l’approvazione del progetto di riqualificazione del Centro Storico i cui lavori partiranno a giugno 2025;

• l’accordo con Città Metropolitana di Firenze per il finanziamento dei nuovi marciapiedi nella frazione di Fornacette;

• il finanziamento del nuovo percorso pedonale dal Capoluogo fino al Museo del Territorio ai Lecci;

• gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi tra i quali la nuova copertura della tribuna del campo di calcio sussidiario e il nuovo pavimento all’interno del PalAlessandro;

• i lavori di riasfaltatura di Via Di Vittorio, Via Ortimino, Via Lucciano, Via Colle San Lorenzo, Via Gigli e Via Lucardese;

• la realizzazione del percorso pedonale in Via Montelupo;

• la ristrutturazione completa del Cimitero di Baccaiano/Montegufoni.

L’Amministrazione Comunale vuole anche richiamare l’attenzione su alcuni indici che riguardano la pressione fiscale e tributaria e la spesa, in particolare emerge come:

• la pressione finanziaria sia passata da 780 € pro capite nel 2023 a 625 € pro capite nel 2024;

• la pressione tributaria sia passata da 737 € pro capite nel 2023 a 567 € pro capite nel 2024;

• la spesa corrente (quella cosiddetta ordinaria) sia passata da 844 € pro capite nel 2023 a 683 € pro capite nel 2024;

• la spesa per investimenti (comprese le nuove opere) sia passata da 292 € pro capite nel 2023 a 400 € pro capite nel 2024.