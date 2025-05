Montopoli dà la Benemerenza Civica a Giuseppina Sgandurra

A Montopoli in Val d'Arno si terrà la Cerimonia di conferimento della Benemerenza Civica alla cittadina montopolese Giuseppina Sgandurra, che è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'alta onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana riconoscendone il valore del lavoro scientifico e il contributo significativo nel campo della disabilità in età evolutiva.

Professoressa associata dell'Università di Pisa al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e Responsabile del Laboratorio Innovate (Innovative Technologies in Neurorehabilitation) all’Irccs Fondazione Stella Maris di Calambrone, Giuseppina Sgandurra si è distinta per il suo impegno nel sociale, contribuendo a innovazioni tecnologiche che migliorano la qualità della vita dei bambini e delle bambine con difficoltà motorie.

Le motivazioni del conferimento dell'alta onorificenza non sono stati solo i risultati accademici e scientifici, ma anche la sua visione e il suo incoraggiamento ai giovani ricercatori e alle giovani ricercatrici.

L'appuntamento è per Giovedì 8 Maggio alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale (Via Guicciardini 61, Montopoli in Val d'Arno). Alla cerimonia sono invitate anche le Associazioni con il labaro e le divise.

Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti della Fondazione Stella Maris, dell'Università di Pisa e della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa