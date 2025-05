Montopoli in Fiore ha successo tra colori, cibo e cultura

Una domenica da ricordare quella di ieri a Montopoli in Val d’Arno, dove si è svolta la terza edizione di Montopoli in Fiore, evento organizzato dall’Associazione Culturale Arco di Castruccio con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Un’iniziativa che ha trasformato il centro storico in un giardino a cielo aperto, richiamando un pubblico numeroso e variegato, attratto dalla bellezza del borgo e dalla ricchezza del programma.

Protagoniste della giornata, le “Ragazze in Fiore”, gruppo creativo dell’Associazione Arco di Castruccio, che con passione e competenza hanno curato gli addobbi floreali, lungo le vie e nelle piazze del borgo, contribuendo in modo determinante all’atmosfera incantevole dell’intera manifestazione.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi espositori di fiori, un mercatino dell’artigianato perfettamente integrato nel contesto storico, spettacoli musicali, concerti e iniziative culturali. Particolarmente apprezzato il cooking show dello chef Gilberto Rossi del Ristorante Pepe Nero, che ha attirato una folla entusiasta, così come i canti popolari interpretati dal gruppo “Note Vaganti” di Marti e il concerto del “Duo Cronopio” nella Sala Pio XII.

Molto partecipate anche le visite guidate al Conservatorio di Santa Marta e le visite al Museo Civico Guicciardini, che ha registrato un’affluenza significativa per l’intera giornata.

Grande la soddisfazione dell’Associazione Arco di Castruccio, dell’Amministrazione Comunale e di tutte le realtà coinvolte: dalla Pro Loco al Centro Commerciale Naturale, dal Circolo Santo Stefano agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Una rete viva e coesa, che ha lavorato per offrire un evento capace di unire cultura, bellezza e senso di comunità.

“Montopoli in Fiore – sottolineano dall’Amministrazione – è destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale e turistico locale, aprendo simbolicamente la stagione primaverile ed estiva del nostro territorio.”

Appuntamento, quindi, al prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a crescere e valorizzare Montopoli: borgo d’arte, di storia, di paesaggio, noto per la Rievocazione Storica e per un patrimonio che merita di essere sempre più conosciuto e vissuto.

Fonte: Arco di Castruccio - Ufficio stampa