Oltre 300 persone iscritte a Castelbike

Un successo oltre ogni aspettativa quello di Castelbike, la seconda edizione del raduno di mountain bike non competitivo organizzato domenica 4 maggio dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Sicur Delta e Dottor Bike Store.

“Abbiamo ampiamente superato i numeri della prima edizione, domenica sono stati più di 300 i ciclisti iscritti” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari. “Ci aspettavamo un buon numero di adesioni, ma sicuramente non così tante e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione. È stata una bellissima giornata all'insegna dello sport all'aria aperta e a contatto con la natura, che ha permesso a grandi e piccoli di vivere un'inedita esperienza a due ruote tra il centro storico, i boschi delle Cerbaie e la Riserva Naturale Statale di Montefalcone, una delle aree di maggior interesse naturalistico e ambientale del territorio a cui teniamo moltissimo. Vedere l'entusiasmo dei tanti partecipanti è stato davvero emozionante e ci dà l'energia per proseguire in questa fantastica iniziativa, pronti a programmare fin da subito l'organizzazione dell'edizione 2026”.

“Castelbike è stata fortemente voluta dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco” dichiara il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Siamo veramente soddisfatti per la conferma di questo importante appuntamento che dopo l'edizione d'esordio si conferma capace di attrarre un pubblico sempre maggiore. Un'iniziativa che corrisponde perfettamente al principale obiettivo del Ccn, ovvero animare e valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio, anche attraverso iniziative ed eventi di qualità come Castelbike”.

Fonte: Ufficio stampa