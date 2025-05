Palio di Fucecchio, partono le prevendite dei biglietti

Al via le prevendite dei biglietti per assistere alla 44° edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio”, in programma domenica 18 maggio.

Ricordiamo che tutti gli eventi della settimana paliesca, compresa la sfilata storica, sono ad ingresso gratuito, mentre l’ingresso a pagamento sarà riservato alle corse del Palio.

I tagliandi sono disponibili in prevendita al costo di 40 euro per la tribuna e 20 euro per il prato presso alcuni esercizi commerciali autorizzati:

. prevendite prato e tribuna: tabaccheria Borghi (piazza Montanelli)

. prevendite solo prato: Caffè Airone (viale Colombo/rotatoria Ferruzza), Bar Coop (centro commerciale via Fucecchiello), Isibar (viale Gramsci), Bar Montecatini (via Trieste), Alimentari Zucchi (borgo Valori).

Le prevendite per il prato sono disponibili anche presso le sedi delle 12 contrade.

Inoltre, il giorno del Palio sarà possibile acquistare i tagliandi presso il botteghino della Buca del Palio al costo di 50 euro per la tribuna e 25 euro per il prato.

Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni (nati 2011 compresi) e disabili con accompagnatore (che dovranno ritirare il biglietto gratuito alla cassa il giorno del Palio).

Si ricorda che la settimana del Palio si aprirà domenica 11 maggio con il Palio in Gioco (ore 10:30 sfilata dei bambini lungo le vie del centro, ore 15:30 giochi medievali in piazza Vittorio Veneto), per proseguire con la presentazione del Cencio (martedì 13 ore 21:30, piazza Vittorio Veneto), la tratta dei cavalli (mercoledì 14 ore 21:30, piazza Montanelli), le prove obbligatorie (giovedì 15 e venerdì 16 ore 18:30, Buca del Palio) e la firma dei fantini (sabato 17 ore 11, parco Corsini). Domenica 18 maggio alle 9:30 sfilata storica lungo le vie del centro (partenza da piazzale Gramsci), alle 15 corse dei cavalli nella Buca del Palio.

Maggiori informazioni e aggiornamenti su www.paliodifucecchio.it, www.facebook.com/paliodifucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

