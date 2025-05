Pisa in Serie A dopo 34 anni, Giani: “Punto d’arrivo di un percorso straordinario”

“Il ritorno in Serie A del Pisa fa vivere emozioni forti non solo nella città della torre ma in tutta la Toscana sportiva. Il Pisa, calcisticamente parlando, è una realtà storica e la conquista della massima divisione da parte della squadra nerazzurra arricchisce lo sport toscano confermandone la qualità e il valore. Questa promozione corona un percorso straordinario e rappresenta il punto d’arrivo della determinazione dei giocatori, dello staff tecnico e della dirigenza. È bello, in queste ore, vedere generazioni diverse che fanno festa assieme, secondo un cliché che solo lo sport sa regalare”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta il ritorno del Pisa in Serie A dopo 34 anni.

“Il massimo livello del campionato italiano, che a Pisa manca dal 1991, può essere un volano di sviluppo anche per la città, per il territorio, a livello economico e sociale, dato che il calcio, oggi, muove un indotto che notoriamente travalica i confini dello sport”, ha concluso Giani. “Ci auguriamo che l’intera Toscana costiera possa trarre profitto da questo successo sportivo”.

foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate