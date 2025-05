Prato, giovane muore investita da un treno

Tragedia tra Prato e Pistoia dove una giovane donna è morta investita da un treno questo pomeriggio lungo la linea Firenze-Viareggio. È successo intorno alle 17 vicino alla stazione pratese di Borgonovo. Tra le ipotesi è che possa trattarsi di un suicidio.

Sospesa per ore la circolazione ferroviaria, con attivazione di un bus sostitutivo. Il transito dei treni, come segnalato da Rfi, è poi ripreso gradualmente dalle 20.45, con ritardi fino a 30 minuti.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).