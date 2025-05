'1458 – Lionardo – Il Segreto dell’Assunzione', la presentazione a Montaione

La Sala Consiliare di Montaione ospiterà venerdì 9 maggio alle ore 18 la presentazione del romanzo storico "1458 – Lionardo – Il Segreto dell’Assunzione".

Alla presenza del Sindaco Paolo Pomponi, l’evento sarà condotto dal giornalista Gianmarco Lotti e arricchito da brevi letture di estratti del libro.

Claudio Cinelli, noto a livello internazionale come autorità nel campo del Teatro di Figura, attore, regista, scenografo e drammaturgo con oltre cinquant'anni di attività, ha lavorato con importanti gruppi teatrali nazionali e internazionali. Laureato in Architettura e diplomato in Regia e Scenografia, tiene stage presso accademie teatrali e collabora con riviste specializzate. Le sue opere sono frequentemente oggetto di studi universitari.

Su Leonardo, il Genio Da Vinci sono stati scritti migliaia e migliaia di testi ma nessuno testo racconta la progenie di Leonardo.

Il romanzo inizia nei primi anni del 1400 e finisce nel 1458, quando Leonardo ha solo 6 anni e ci offre non solo uno spaccato della società, della cultura e della vita del primo ‘400 ma fondamentalmente quanto tutto questo abbia influito sulla formazione del piccolo Leonardo.

Attraverso gli accadimenti storici, il romanzo ripercorre luoghi, guerre, inganni, omicidi e di conseguenza i comportamenti umani, inconfutabilmente possibili, e alquanto diversi da quelli che comunemente conosciamo dai racconti ufficiali.

Il 15 agosto 1458 è il giorno in cui anche un importante segreto viene rivelato:…un segreto che può riscrivere la storia.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Appuntamento:

Data: venerdì 9 maggio

venerdì 9 maggio Ora: 18:00

18:00 Luogo: Sala Consiliare di Montaione

