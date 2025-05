Massarella si scalda per il Reality Bites Festival: le date e gli ospiti 2025

A Massarella si torna a cantare e ballare. Sono usciti i nomi che andranno ad arricchire il calendario del Reality Bites, il festival musicale che si terrà a luglio nella frazione nel Padule di Fucecchio. Lì va in scena ormai da anni un appuntamento imperdibile per tantissime persone, anche perché il festival, abbinato alla Sagra della Zuppa, ha portato sul palco future stelle della musica come Calcutta, Coez, Levante e altri. Di seguito il programma del 2025, con le relative date. I concerti sono a ingresso gratuito.

Venerdì 11 luglio

Delicatoni

Grandi Raga

Lo-Fi Le Fusa

+ dj set

Sabato 12 luglio

Viito

Cimini

Michiamanojack

+ dj set

Domenica 13 luglio

Cecco & Cipo

Il solito Dandy

Venerdì 18 luglio

Dente

Giulia Mutti

Amira

+ dj set

Sabato 19 luglio

Tormento

Synr Chase

Principe

+ dj set

Domenica 20 luglio

Azzurro La festa italiana, sul palco principale