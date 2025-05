Referendum e mobilitazione metalmeccanici, l'iniziativa Fiom Cgil a Firenze

"Il voto è la nostra rivolta – Il contratto la nostra dignità": è l’iniziativa organizzata da Fiom Cgil Toscana in programma a Firenze domani martedì 6 maggio ore 18 al circolo "La Rondinella del Torrino" in Lungarno Soderini 2. Al centro del dibattito, i contenuti dei referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno, la mobilitazione dei metalmeccanici per il rinnovo del Contratto nazionale e il decreto sicurezza.

Interverranno:

– Daniele Calosi, Segretario Generale Fiom Cgil Toscana

– Michele De Palma, Segretario Generale Nazionale Fiom Cgil Nazionale

– Rossano Rossi, Segretario Generale Cgil Toscana

– Chiara Appendino, Deputata M5S

– Elisabetta Piccolotti, Deputata AVS

– Cristina Tajani, Senatrice PD

– Beniamino Deidda, ex magistrato

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate