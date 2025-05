Regionali, Forza Italia candida Bergamini, Mazzetti e Tenerini

Forza Italia candiderà le sue tre parlamentari in altrettanti collegi alle elezioni regionali in Toscana, in programma in autunno. Lo ha annunciato oggi il segretario regionale del partito, Marco Stella, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte le tre deputate toscane: Deborah Bergamini sarà capolista al collegio di Lucca, Erica Mazzetti sarà capolista nel collegio di Prato e Chiara Tenerini in quello di Livorno. "Abbiamo consapevolezza - ha sottolineato Stella - che questa è una Toscana da cambiare, e abbiamo consapevolezza che le nostre tre parlamentari con la loro candidatura danno dimostrazione di un'appartenenza fortissima al nostro partito, e anche un segnale alle altre forze del centrodestra. Forza Italia ci crede, lo dice da mesi. Io non ho dubbi che anche in Toscana andremo insieme, memori dell'insegnamento del nostro fondatore, Silvio Berlusconi; certo, ora il tavolo nazionale si dovrà riunire, lo dovrà fare in maniera veloce e scegliere la donna o l'uomo migliore".

"Noi intendiamo presentarci all'appuntamento con le elezioni regionali con la miglior squadra - ha evidenziato Bergamini, che è anche vicesegretario nazionale del partito - con il programma più convincente perché sappiamo che è in salita, ma sappiamo anche che finalmente possiamo strappare la Toscana alla sinistra, che qua ha sempre governato. Con Forza Italia al governo della Regione, abbasseremo l'Irpef e scardineremo il sistema dei poltronifici, investendo i soldi risparmiati nel fare impresa e creare lavoro. Sappiamo che i toscani sono pronti ad un cambiamento e proprio per questo abbiamo deciso di metterci la faccia a tutti, di impegnarci tutti. Questa sarà una campagna elettorale corale per Forza Italia". Quanto alla pluralità di candidati governatori per il centrodestra in Toscana, "è segno di vitalità e di ricchezza, non di divergenza. Poi si arriva sempre a una sintesi, che rafforza la coalizione", ha affermato la parlamentare toscana, che insieme a Stella è uno dei due candidati alla Presidenza espressi da Forza Italia.

L'on. Mazzetti ha parlato, a sua volta, di "una scelta giusta, importante, non solo di rappresentanza, ma di coerenza nei confronti del partito", sottolineando come "la Toscana è governata da una sinistra che ha portato a un declino su tutti i fronti: imprenditoriale, infrastrutturale, e su quello della sicurezza - ha puntato il dito la deputata pratese -. Le imprese nella nostra regione continuano a diminuire, c'è preoccupazione. Con i nostri sindaci, i nostri dirigenti e i nostri consiglieri siamo scesi in campo perché Forza Italia è l'unico partito del centrodestra che può aggregare realtà composite, società civile, mondo imprenditoriale, mondo associativo. La nostra candidatura è segno di un partito vivo e che vuole vincere".

"Ho accettato di candidarmi - ha spiegato l'on. Tenerini - per senso di appartenenza, per contribuire al buon risultato di Forza Italia. Non mi sono sottratta a nessuna candidatura, è quello che ci ha insegnato il presidente Berlusconi ed è quello che continua a insegnarci il nostro segretario nazionale Tajani. Noi ci mettiamo a disposizione dei territori da cui proveniamo, la nostra è chiaramente una candidatura di servizio. Vogliamo dimostrare che questa pluralità di impegni è una chiamata alle armi, Forza Italia crede davvero nella vittoria, e ci impegneremo a fondo per provare a prevalere su una sinistra che governa la Toscana da troppo tempo, con risultati negativi".

Fonte: Gruppo Forza Italia