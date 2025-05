Si conclude MontEspertOlio, Mugnaini: "Continuare a credere nel progetto, ad essere innovativi"

Si è svolta questa mattina al Centro per la cultura del vino I Lecci di Montespertoli, la presentazione pubblica finale del progetto MontEspertOlio, finanziato nell’ambito del PSR 2014-2022 della Regione Toscana e coordinato scientificamente dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi di Firenze.

L'incontro ha rappresentato l'atto conclusivo del percorso di lavoro durato due anni che ha visto collaborare tra di loro 19 tra soggetti pubblici e privati accomunati dall’obiettivo di elevare oltremodo l’eccellenza qualitativa della produzione olivicolo olearia locale, studiando al tempo stesso una strategia capace di valorizzarla al massimo sui mercati finali.

L'iniziativa ha visto la partecipazione degli attori che a vario titolo hanno partecipato al progetto, che con i loro interventi hanno ripercorso le tappe principali dei due anni di attività.

"I progetti hanno senso se poi continuano sulle gambe di chi ha partecipato. Il percorso fatto fino ad ora è significativo ma non rappresenta un punto d'arrivo finale. Alle aziende agricole e ai partner dico di non fermarsi, di continuare a credere nel progetto e di essere ancora più innovativi, coraggiosi e creativi. Solo se si continua su questa strada possiamo rafforzare l'identità di Diciannove e far conoscere la grande qualità del nostro olio evo a tutti" ha detto nel suo intervento di apertura dei lavori il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

Sono intervenuti, tra gli altri i professori del DAGRI Silvio Menghini e Bruno Zanoni, rispettivamente per l’analisi marketing e per quella qualitativa di Diciannove, sottolineando il primo come l'imbottigliamento in vetro anzichè in latta può aiutare a rendere più appetibile il prodotto anche nel mercato estero, mentre il secondo ha posto l'attenzione su come il risultato finale dei due anni di lavoro ha portato alla nascita di uno degli oli più completi possibili e che esprime a pieno la terra di Montespertoli.

Fonte: Ufficio stampa

