Torna 'l’Estate Sottosopra' promossa dal Centro Giovani e dall’Informagiovani di Fucecchio

Torna a Fucecchio “l’Estate Sottosopra”, una serie di proposte estive per adolescenti dagli 11 ai 17 anni promosse dal Centro Giovani Sottosopra e dall’Informagiovani del Comune di Fucecchio a partire dal 16 giugno e fino all’1 agosto.

In programma attività sia mattutine (ore 8:30-12:30) che pomeridiane (ore 16-19), che spazieranno dal trekking alla scoperta del territorio, dall'organizzazione di eventi allo sport. Tante proposte all’insegna del divertimento e dello stare insieme, con l’obiettivo principale di offrire l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la partecipazione, la cooperazione ed il rispetto reciproco tra i ragazzi.

PROGRAMMA

Dal 16 al 20 giugno e dal 30 giugno al 4 luglio, dalle 8:30 alle 12:30 | Una settimana da padulano

Presso il Casotto del Sordo, a Massarella, i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta del paesaggio e delle antiche tradizioni padulane, tra pesca, sport e passeggiate in natura. Disponibilità di trasporto sia per l’andata che per il ritorno, con ritrovo in piazza La Vergine alle ore 8:30.

Dal 23 al 27 giugno, dalle 8:30 alle 12:30 | Ho perso la bussola!

Caccia al tesoro urbana alla scoperta dei borghi caratteristici dell'Empolese Valdelsa.

Dal 7 all'11 luglio, dalle 8:30 alle 12:30 | Un passo dopo l’altro

Laboratorio di trekking e attività all’aperto sui sentieri della Via Francigena e della Romea Strata, tra Fucecchio, Cerreto Guidi e San Miniato. Percorsi giornalieri che prevedono il trasporto verso i punti di partenza prescelti, con ritrovo in piazza La Vergine alle ore 8:30.

Dal 14 al 18 luglio, dalle 8:30 alle 12:30 | Ma che sport è questo?

Attività ludiche non competitive alla scoperta degli sport meno conosciuti e di attività di intrattenimento: una olimpiade non agonistica dei giochi più bizzarri mai visti.

Dal 21 al 25 luglio, dalle 8:30 alle 12:30 | E’ qui la festa?

Laboratorio sulla creazione e realizzazione di eventi per acquisire le competenze giuste utili ad organizzare l'evento più cool dell'estate fucecchiese.

Dal 28 luglio all’1 agosto, dalle 8:30 alle 12:30 | A che gioco giochi?

Attività ludiche non competitive alla scoperta degli sport meno conosciuti e di attività di intrattenimento, tra caccia al tesoro, dodgeball, corsa con i sacchi e molto altro.

Inoltre tutti i pomeriggi, dal 16 giugno all’1 agosto, dalle ore 16 alle 19, in programma attività che spazieranno da laboratori di socializzazione, allo sport, fino alle camminate in natura e molto altro.

Le attività mattutine prevedono un costo di 45 euro a settimana, con agevolazioni economiche in caso di Isee inferiore a 11.000 euro; le attività pomeridiane sono invece gratuite.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la compilazione del modulo disponibile all’indirizzo https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=35 entro il 4 giugno. Per il supporto alla compilazione è possibile rivolgersi all'Informagiovani in piazza La Vergine 21 (tel. 0571 23331).

Inoltre, martedì 13 maggio, il Punto Digitale Facile organizza una giornata dedicata proprio alla compilazione dei moduli per la partecipazione ai centri estivi, su appuntamento da prendere all’indirizzo puntodigitale@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa

