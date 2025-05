Premio 'Albano Aramini': Use Basket celebra il suo secolo di storia con il libro 'USE una storia lunga 100 anni'

Ci sarà anche l'Use alla grande festa dello sport empolese rappresentata dal premio 'Albano Aramini' in programma martedì 6 maggio alle 21 al cinema Le Perla. Il libro 'USE una storia lunga 100 anni' è valso infatti l'assegnazione della sezione che ricorda Antonio Bassi, il giornalista per lunghissimi anni a capo della redazione empolese de La Nazione.

Riceverà il premio Marco Mainardi, autore ed addetto stampa della società, ed una menzione speciale sarà dedicata a Carlo Faraoni, il giornalista ed ex giocatore biancorosso scomparso nel 2022 grazie al cui archivio è stata possibile la stesura del volume. Analogo ricordo verrà dedicato anche ad Alberto Alderighi, ex dirigente scomparso lo scorso dicembre. Una bella serata a cui la nostra società avrà il piacere di partecipare assieme a tutti gli altri premiati.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa