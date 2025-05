20 anni per la palestra Fonteblu di San Miniato Basso, tra le attività più longeve del Pinocchio

Venti anni di attività, passione e impegno. È questo l’importante traguardo raggiunto oggi da Fonteblu Fitness, storica palestra di San Miniato Basso che da due decenni rappresenta un punto di riferimento per il benessere fisico e la vita attiva nella zona.

La storia inizia il 5 maggio 2005, quando Urania Ugolini e Arianna Lazzeri rilevarono la palestra "Cigno Blu", situata lungo la Tosco Romagnola. Con entusiasmo e determinazione, le due fondatrici hanno trasformato la struttura in una realtà dinamica e accogliente, rinnovando il nome in “Fonteblu Fitness” e continuando a promuovere corsi di gruppo, pilates, allenamenti personalizzati e programmi di potenziamento muscolare.

Nel tempo, Fonteblu è diventata molto più di una palestra, come racconta Urania Ugolini: "La nostra non è solo una palestra, è una grande famiglia. Un posto dove ogni giorno condividiamo lavoro, fatica, sudore… ma soprattutto rapporti umani veri. In questi 20 anni sono nate tantissime amicizie, alcune diventate legami fortissimi. Non è sempre stato facile, anzi… a volte è stata davvero dura. Ma siamo ancora qui, più uniti e motivati che mai. Grazie di cuore a chi c’è stato fin dall’inizio, a chi si è unito lungo il percorso e a chi entrerà domani. Siete tutti parte di questa storia. Grazieeee di cuore".

Un ringraziamento è stato rivolto ai collaboratori come Dario Favini, entrato recentemente nel team ma dimostrando capacità e affidabilità. Un ringraziamento speciale viene rivolto a Niccolò Gasperini, diventato ormai una figura di rilievo e definito “un esempio di professionalità, impegno e serietà”.

A congratularsi anche il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, attraverso il Presidente Pierfranco Speranza “ci congratuliamo con la Palestra Fonteblu per il traguardo raggiunto, diventando colonna della nostra frazione e punto di riferimento per tutti i cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate