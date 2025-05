Approvata a Altopascio la riqualificazione della palestra comunale

Una palestra più moderna, accogliente, sostenibile e davvero accessibile a tutte e tutti: è l’obiettivo del progetto approvato dall’amministrazione D’Ambrosio per la riqualificazione della palestra comunale di via Marconi, ad Altopascio, punto di riferimento per lo sport cittadino e per i cittadini tutti, soprattutto i più giovani. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 450 mila euro, sarà candidato al bando regionale per il sostegno all’impiantistica sportiva pubblica, promosso dalla Regione Toscana.

L’intervento interesserà principalmente i locali spogliatoi, che saranno ristrutturati, e comprenderà anche l’annessione degli spazi attualmente adibiti ad archivio, con l’obiettivo di ampliare e rendere più efficienti gli ambienti a servizio della palestra. Il progetto prevede l’adeguamento strutturale e impiantistico degli spazi, il rifacimento delle pavimentazioni e delle finiture interne ed esterne, e la realizzazione di nuovi collegamenti tra gli ambienti, migliorando così la fruibilità complessiva della struttura.

Grande attenzione è riservata all’accessibilità: verranno eliminate le barriere architettoniche, sarà costruita una nuova rampa esterna e saranno realizzati servizi adeguati per le persone con disabilità motorie. Saranno inoltre introdotte soluzioni per l’efficienza energetica e il comfort termico, come nuovi controsoffitti isolanti e un sistema di raffrescamento estivo alimentato dall’impianto fotovoltaico esistente, così da permettere l’uso della palestra anche nei mesi più caldi. Il progetto comprende infine la valorizzazione degli spazi esterni, con la riqualificazione dell’area di accesso e l’allargamento del cancello d’ingresso, per una maggiore sicurezza e accessibilità.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa