Arena Garibaldi, Latrofa: "Cronoprogramma per portarla a 12.500 spettatori"

Si è svolta ieri mattina in Prefettura la riunione della Commissione Provinciale Locali Pubblico Spettacolo che lavora da mesi per l’adeguamento dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

Durante la riunione convocata dal Prefetto, il vicesindaco e assessore all’edilizia sportiva, Raffaele Latrofa, ha illustrato il cronoprogramma per i prossimi interventi previsti per l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.

«Si tratta di un cronoprogramma in quattro fasi che - ha spiegato il vicesindaco Latrofa -, prevede lavori di adeguamento programmati, al termine dei quali, la capienza dello stadio raggiungerà 12.500 posti. Oggi si sta concludendo nella fase uno, che prevede la certificazione dell’attuale capienza di 11293 posti, attraverso il rilascio nei prossimi giorni del certificato di protezione incendi in via definitiva e non più provvisoria come nel caso delle ultime partite in casa del Pisa Sporting Club. Le fasi due e tre inizieranno subito dopo la fine del campionato e termineranno prima dell’inizio della prossima stagione sportiva: in questo periodo saranno impermeabilizzate e dotate di seggiolini sia il settore ospiti, sia la curva sud che sarà destinata al pubblico locale, a seguito dello spostamento dell’attuale ledwall.

«Durante la fase tre – prosegue Latrofa - sarà anche ripristinata la situazione precedente alla rotazione “a orologio” dei divisori dei settori, che ridisegneranno così gli spalti dell’Arena Garibaldi: la Curva Nord passerà dagli attuali 4582 posti a 3880; la Gradinata da 3111 posti a 3050; il settore ospiti da 900 a 1100 posti e, infine, ci saranno nuovi 1732 posti in Curva Sud che saranno destinati ai tifosi pisani, oltre alla tribuna coperta di capienza 2700 per un complessivo di 12462 spettatori.

Parallelamente si svilupperanno anche dei lavori nella parte inferiore della tribuna coperta, per garantire gli standard richiesti dalla Lega serie A per i field box, l’area hospitality, l’area stampa e spazi dedicati alle interviste degli atleti, al termine dei quali sarà raggiunta la capienza di 12.500 posti disponibili in tutto lo stadio. Questi interventi, che si aggiungono a quelli svolti durante la stagione che hanno consentito di superare, dopo molti anni la soglia dei 10 mila spettatori, testimoniano l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel migliorare la struttura, in vista della meritata serie A, per garantire a tutti i tifosi di assistere alle partite in sicurezza».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa