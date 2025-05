Carlo Bartoli confermato presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

“La riconferma di Carlo Bartoli alla guida dell'Ordine Nazionale è motivo di grande orgoglio per tutti i giornalisti della Toscana e per il nostro consiglio regionale rappresenta anche una responsabilità in più nell'impegno quotidiano al fianco dei colleghi, in difesa del diritto di cronaca e della libertà di informazione”, con queste parole Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana, ha commentato la conferma di Carlo Bartoli a presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Bartoli è stato eletto oggi durante la seduta di insediamento del CNOG, con 47 voti su 60.

Si tratta del secondo mandato di fila per l’ex presidente del Consiglio di Odg Toscana.

Alla vice presidenza CNOG invece è stato eletto Francesco Caroprese, mentre sono stati confermati anche la Segretaria generale, Paola Spadari e il tesoriere Gabriele Dossena con 46 voti.

“Siamo sicuri che il nuovo Consiglio Nazionale saprà portare avanti le istanze della categoria - ha concluso Giampaolo Marchini - Come Odg Toscana siamo pronti a lavorare insieme a loro e dare il nostro contributo".

Fonte: ODG Toscana