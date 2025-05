Cerretese imbattuta dopo 26 partite: ora il sogno Serie C passa dai playoff

Dopo 26 partite e altrettante vittorie nel Girone B della Serie D, la Cerretese Pallavolo è l’unica squadra di tutti i campionati regionali ad aver chiuso il campionato imbattuta.

Un ruolino di marcia senza precedenti per le biancoverdi che hanno lasciato per strada solo tre punti, con tre vittorie al tie break e le altre 23 “da 3 punti”.

Partita con l’obiettivo della qualificazione ai playoff (ovvero primi tre posti), la squadra vittoria dopo vittoria ha preso consapevolezza della propria forza ed è riuscita a far fronte anche a piccoli e grandi infortuni durante la stagione (su tutti, la rottura del crociato del centrale Rachele Innocenti), sintomo di una grande compattezza del gruppo e dell’ottimo livello di tutta la rosa.

Lo Staff della squadra (Marco Angiolini primo allenatore con assistenti Giulia Lensi e Luca Gribaldo e Fabio Menichetti preparatore atletico) è riuscito a far crescere le ragazze settimana dopo settimana, riuscendo a gestire al meglio anche gli inevitabili cali di forma, malanni e acciacchi durante la stagione.

Nel campionato di Serie D non sono previste promozioni dirette, la squadra dovrà passare dai playoff per raggiungere quello che ormai è diventato il nuovo obiettivo, la promozione in Serie C: si tratterebbe di un traguardo straordinario, la terza promozione in quattro stagioni… ma arrivati a questo punto sognare non costa nulla.

Le 4 gare playoff sono previste dal 17 maggio al 7 giugno e le avversarie saranno Chianti Volley e Vbc Calci: una sola delle tre squadre sarà promossa per cui ogni partita sarà fondamentale.

Questa la rosa:

Palleggiatrici: Camilla Bandecchi, Noemi Romanelli

Schiacciatrici: Francesca Lupi, Giorgia Menichetti, Giulia Morelli, Giulia Saladino

Opposti: Danuta Bicci (capitano)

Centrali: Azzurra Iacopini, Rachele Innocenti, Martina Raho

Liberi: Bianca Berlincioni, Asia Romanelli

Con Vittoria Vannini che ha ricoperto sia il ruolo di opposto che di centrale dopo l'infortunio di Rachele Innocenti.

Fonte: Cerretese Pallavolo - Ufficio Stampa