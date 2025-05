Ciuoffo a Pontedera: "Ecco come sviluppiamo le competenze digitali"

“Possiamo contare su una rete, diffusa ormai capillarmente in tutte le aree della Toscana, composta da 179 Punti digitale facile e soprattutto su una squadra formata da ben 564 facilitatori digitali. Ecco in che modo riusciamo a sviluppare le competenze digitali dei toscani con un lavoro quotidiano e puntuale di formazione e aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà a rapportarsi con i dispositivi elettronici”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, partecipando stamani a Pontedera all’iniziativa dedicata a “Abilitiamo il futuro: competenze digitali per la Valdera”.

Nel corso del suo intervento l’assessore ha poi precisato che sono stati finora 75.114 i cittadini che hanno avuto accesso ai Punti digitale facile. A loro sono stati erogati 89.501 servizi digitali.

“Si tratta di numeri – ha poi precisato l’assessore Ciuoffo – destinati ad incrementare. L’obiettivo che ci siamo dati è di arrivare al loro raddoppio entro la fine del prossimo anno e iniziative come quella di stamani contribuiscono ad accrescere la conoscenza del servizio di alfabetizzazione digitale che offriamo, grazie alla collaborazione attiva e fattiva degli Enti locali della nostra regione, delle organizzazioni sindacali a partire da quelle dei pensionati e delle associazioni del terzo settore. Ringrazio ciascuno di loro perché i buoni risultati raggiunti non sarebbero stati possibili senza la loro collaborazione e il loro supporto”.

La Regione ha destinato a questa opera di digitalizzazione quasi 7,5 milioni di euro, destinando a chi li ha realizzati fino a 30.000 euro per ogni Punto digitale facile attivato, oltre ad ulteriori 9.000 per le dotazioni informatiche.

Fonte: Regione Toscana