Al via il Convegno Itinerante 'Le Donne della Famiglia Medici': prima tappa dedicata a Eleonora de Toledo

In un momento in cui l’Europa è chiamata ad affrontare sfide globali e tensioni interne, torna centrale il valore della cultura come collante identitario e strumento di cooperazione. In questo spirito prende avvio il Convegno Itinerante dedicato alle “Donne della Famiglia Medici, dalla Toscana all’Europa”, promosso dal Progetto/Rete Le vie dei Medici, esempio concreto di Museo diffuso en plein air che narra storie di viaggi, scambi, diplomazia, arte e scienza.

Il primo evento si terrà domenica 18 maggio 2025 alle ore 9.00 presso la Sala della Giostra del Palazzo Comunale di Poggio a Caiano (PO), con il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano. Il convegno sarà dedicato a Eleonora de Toledo, figura emblematica del Rinascimento e modello di leadership femminile, che contribuì in maniera decisiva alla costruzione dello Stato Mediceo e alla promozione delle arti.

L’iniziativa si inserisce nel progetto regionale La Toscana delle Donne, un percorso storico al femminile che partirà da tre tappe toscane per poi estendersi in Europa, valorizzando la parità di genere, la memoria condivisa e l’identità culturale europea.

Il convegno rappresenta un ulteriore sviluppo del lavoro portato avanti dalla Rete Le vie dei Medici, che il 21 settembre 2024 ha celebrato il convegno “Un emozionante viaggio nella Toscana di Cosimo I de’ Medici e di Giorgio Vasari”, promosso dal Comune di Cerreto Guidi e tenutosi nella prestigiosa Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, in occasione del 450° anniversario della morte di Cosimo I e Giorgio Vasari e dei 20 anni di attività del Progetto/Rete Le vie dei Medici

L'evento sarà occasione di approfondimento e dialogo tra studiosi, istituzioni e cittadinanza sul ruolo delle donne nella storia europea e sul contributo della famiglia Medici nella costruzione di un’Europa unita dalla cultura e dal sapere.

Fonte: Ufficio Stampa

