Montespertoli, crescono gli accessi alla Biblioteca Balducci: "Continueremo a far crescere questo spazio"

La Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci” di Montespertoli si conferma un punto di riferimento sempre più vitale per la cittadinanza. I dati relativi all’affluenza degli utenti nel 2024 mostrano un incremento significativo rispetto all’anno precedente, segno di una comunità viva, attenta alla cultura e desiderosa di spazi pubblici accoglienti.

L’Assessora alla cultura, Alessandra De Toffoli commenta: "La Biblioteca è oggi molto più di un luogo di lettura: è uno spazio vivo, aperto, dove si costruisce comunità. I dati confermano ciò che vediamo ogni giorno: la biblioteca è frequentata, amata e riconosciuta come un punto di riferimento culturale e sociale. È la dimostrazione che quando si investe nella cultura e nell’accessibilità, le persone rispondono. Continueremo a sostenere e far crescere questo spazio, perché una comunità che legge è una comunità che partecipa, che si interroga e che guarda al futuro con consapevolezza."

Nel corso del 2024, la biblioteca ha registrato 22.051 accessi totali, con un aumento di quasi 2.000 utenti rispetto al 2023, quando erano stati 20.082. La crescita si è distribuita su quasi tutti i mesi dell’anno, con picchi nei mesi di ottobre (2.504 utenti), novembre (2.389) e gennaio (2.461).

Anche nella fascia serale (19:00–21:00), introdotta per rispondere alle esigenze dei cittadini con orari lavorativi flessibili, si è registrato un incremento: da 913 utenti nel 2023 a 1.264 nel 2024. Questo dimostra l'efficacia dell’ampliamento degli orari di apertura, a cui si è aggiunto il presidio a San Quirico, Punto stellare, attivato in tre occasioni nel 2024.

I dati nella tabella evidenziano un incremento costante degli accessi mensili nel 2024 rispetto al 2023, con picchi significativi nei mesi di ottobre, novembre e gennaio.

La biblioteca non è soltanto un luogo dedicato alla lettura e allo studio, ma anche uno spazio culturale vivo che ospita regolarmente mostre, incontri ed eventi aperti alla cittadinanza.

Per ulteriori informazioni o per prenotare i servizi della biblioteca, è possibile contattare:

Telefono: 0571 600228

WhatsApp: 338 9177871

Email: biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

La Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci” si trova in Via Sidney Sonnino 1, 50025 Montespertoli (FI).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

