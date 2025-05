Dodici ore di musica per Gaza al CSA Intifada

Sabato 10 maggio si terrà un’intera giornata (o quasi) di raccolta fondi a favore della popolazione palestinese.

Un evento all’insegna dell’arte promosso dal collettivo Gaza Calling, che raccoglie diverse realtà del territorio, presso il CSA Intifada di Empoli.

Gaza Calling è arte che si fa resistenza, uno spazio politico che diventa azione. Gaza è la frattura del mondo: un popolo privato del passato, del presente e del futuro.

La prima edizione di Gaza Calling si è tenuta nel marzo 2024 e ha permesso di raccogliere 2.000 euro, devoluti al progetto Dheisheh; sono seguiti altri appuntamenti e raccolte fondi, tutti pensati con l’obiettivo di informare, far conoscere e sostenere il popolo palestinese.

A distanza di oltre un anno, la situazione è ancora più drammatica e sono numerose le artiste e gli artisti che hanno dato la loro adesione al progetto.

Dalle 15.00 si alterneranno sul palco, in ordine: Hibakusha (jazz & co), Inspector Grant (contaminazioni rock), Real Wood (punk/rock), Plankton HC (punk HC), Vicky Le Roy (synth pop), Sarabamba (techno pop frizzantino), Na You (Arabic selection & more), PEGASO (techno), HUCC (dubstep, riddim, UK garage, trap).

Bar e cucina saranno aperti per l’intera durata della manifestazione.

Fonte: Csa Intifada/Comunità in Resistenza

