Ecco il 1° Festival Emma Perodi a Cerreto Guidi: tante le iniziative in programma

Nata a Cerreto Guidi nel 1850 e morta a Palermo nel 1918, Emma Perodi fu resa famosa soprattutto dai suoi racconti. Celebri le raccolte: “Le novelle della nonna” ambientate in vari luoghi del Casentino e “I briganti di Cerreto Guidi”. Per favorirne la conoscenza il comune di Cerreto Guidi ha organizzato nel 2018 un importante convegno a cui hanno aderito il Centro Studi di Palermo e il Parco Letterario del Casentino. E’stata inoltre intitolata a suo nome, la nuova biblioteca comunale inaugurata nel 2021 con una specifica sala con le opere e i documenti di Emma Perodi, senza dimenticare altri progetti ed attività che mirano a dare visibilità e rilievo a questa figura.

Con l’obiettivo di metterne in evidenza il valore e la modernità, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi e l’Associazione culturale I Girasogni, in collaborazione con altre associazioni del territorio, hanno organizzato il 1°Festival Emma Perodi che si terrà a Cerreto Guidi il 9, il 10 e l’11 maggio prossimi.

Il programma si svolgerà all’interno della biblioteca che porta il nome della scrittrice e in piazza Dante Desideri che si affaccia sul retro del comune.

VENERDI’ 9 MAGGIO- Alle ore 17,00 è prevista l’inaugurazione del Festival, seguita dalla presentazione del libro “Eccoci di nuovo al lavoro” di Liliana Lensi con la partecipazione di Mariangela Giusti. Sarà poi consegnato alla scrittrice Beatrice Masini il premio “Emma Perodi”. Nata a Milano Beatrice Masini è giornalista, traduttrice (tra i suoi lavori i libri della saga di Harry Potter), editor, scrive storie e romanzi per bambini e ragazzi. I suoi libri sono stati tradotti in quindici Paesi. La giornata si concluderà con un brindisi in terrazza.

SABATO 10 MAGGIO – Il laboratorio di scrittura creativa autobiografica di Marta Marconi e Giulia D’Agostini caratterizzerà il programma della mattinata in biblioteca, mentre le Letture sceniche musicate da “Le novelle delle nonna” si terranno alle ore 16,00 in piazza Desideri. Alle ore 21,30, in biblioteca, lo spettacolo teatrale “Emma Perodi, tra fantastico e realtà”, a cura della compagnia teatrale “La Maschera”.

DOMENICA 11 MAGGIO- In piazza Desideri l’ultima giornata inizierà con l’estemporanea di pittura intitolata a Claudio Caioli la cui premiazione si terrà poi alle ore 18,00. In mezzo delle letture sceniche introdotte da Federica Depaolis e la presentazione al mattino del libro “Tuscan Tales” di Lori Hetherington con la presenza di Walter Scancarello e la presentazione al pomeriggio del libro “I Briganti di Cerreto Guidi” illustrato da Giulia D’Agostini con cui dialogherà il Sindaco Simona Rossetti.

“E’importante riservare un festival a una nostra illustre concittadina a cui abbiamo intitolato la nostra biblioteca- ha commentato il Sindaco- Emma Perodi è stata una donna che ha anticipato i tempi e ha sfidato quelli in cui ha vissuto. I suoi scritti e la sua esperienza hanno tratti di grande modernità ed attualità. Ringrazio l’Associazione culturale I Girasogni e tutte le associazioni che si sono impegnate per realizzare un festival a cui intendiamo dare un seguito”.

Per info: Ufficio cultura Comune di Cerreto Guidi tel. 0571.906225 e-mail: v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa