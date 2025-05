Festa della Ranocchia a Marcignana: modifiche temporanee a transito e sosta per la gara ciclistica

Si apre la stagione delle manifestazioni sportive. Sabato 10 maggio 2025, torna la gara ciclistica “16^ Festa della Ranocchia Circolo Arci Marcignana”, organizzata dalla società sportiva Velo Club (scuola ciclismo Empoli) che si svolgerà in località Marcignana e interesserà alcune strade. Per questa ragione saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei al transito veicolare cittadino e alla sosta.

PERCORSO DI GARA - Via Turati, via della Nave, via Saettino, via Anna Frank, via Turati: la manifestazione si svolgerà con varie batterie (almeno 6) divise per fasce di età con partenza della prima batteria alle 15.30 circa e conclusione della manifestazione alle 18.30.

NEL DETTAGLIO – Ecco le modifiche temporanee a transito e sosta: in via Turati, nel tratto compreso tra via Anna Frank e via della Nave, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 11 alle 19; in via della Nave, nel tratto compreso tra via Turati e via Saettino, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.30 alle 19; in via Saettino, nel tratto compreso tra via della Nave e via Anna Frank, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.30 alle 19.

I provvedimenti temporanei proseguono in via Anna Frank, nel tratto compreso tra via Saettino e via Turati, con divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 13.30 alle 19.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa