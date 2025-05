Firenze, affitti brevi: gli imprenditori del settore contro i nuovi requisiti: “Inaccettabili”

"È inaccettabile l’introduzione di requisiti minimi diversi per le locazioni brevi rispetto a quelli previsti per l’abitabilità degli affitti lunghi. È una forzatura illogica e discriminatoria a cui ci opporremo con ogni possibile strumento legale”.

A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di ApartmentsFlorence, commentando il nuovo Regolamento sugli affitti brevi del Comune di Firenze.

“Non è ammissibile che per un affitto breve si richiedano standard superiori rispetto a quelli necessari per vivere stabilmente in un’abitazione. Con queste nuove norme – dice Fagnoni – Palazzo Vecchio apre di fatto la strada a una nuova lunga stagione di ricorsi".

"Noi - conclude il presidente di Property Managers Italia - non abbiamo mai negato il fatto che gli ingenti flussi turistici vadano gestiti, ma queste regole non serviranno in alcun modo a questo fine. Perché non si è voluto un confronto nel merito delle questioni? Perché continua questa guerra ideologica contro un intero settore economico?”

