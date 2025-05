95 anni e non sentirli: la Gelateria Vivoli apre il primo 'Affogato Bar'

Un traguardo da incorniciare e l’inizio di una nuova, dolcissima avventura. La storica Gelateria Vivoli, simbolo indiscusso del gelato artigianale fiorentino dal 1930, celebra il suo 95° anniversario inaugurando il primo “Affogato Bar” di Firenze, un concept che omaggia la storia di un’attività che in quasi un secolo ha conquistato i palati di tutto il mondo.

L’Affogato Bar sarà uno spazio interamente dedicato agli affogati, dove il gelato artigianale si unisce in abbinamenti sorprendenti con caffè, liquori ed altre prelibatezze, dando vita a creazioni gourmet pensate per ogni momento della giornata.

GELATERIA VIVOLI ED AFFOGATO BAR – Il locale della Gelateria Vivoli si trova ancora nella sede storica di Via Isola delle Stinche, a pochi passi da Piazza Santa Croce. L’arredamento attuale, dopo varie ristrutturazioni dovute anche all’alluvione del 1966, è in stile liberty di cui ancora vanta i legni originali, affiancati dal pavimento in cotto, inserti in marmo e l’affresco di Luigi Fallai, allievo di Annigoni. Il nuovo locale, arredato in modo da abbinarsi alla storica gelateria, ospita anch’esso mobili e bancone in legno, inseriti in marmo e pavimenti in cotto.

APERTURA E NUOVI POSTI DI LAVORO – L’ Affogato Bar è aperto dal martedì alla domenica, dalle 15 alle 17. È prevista l’assunzione di nuovo personale, da integrare nel team della Gelateria Vivoli. I curriculum possono essere inviati all’indirizzo info@vivoli.it



