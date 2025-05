Forza Italia denuncia il degrado del centro storico di San Miniato: "Manca un servizio igienico pubblico funzionante"

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato ha rilasciato una nota in cui denuncia lo stato di degrado in cui versa il centro storico del Capoluogo:

"Della cosiddetta “Città del Buon Vivere”, è ormai rimasta soltanto la definizione eufemistica data da un’amministrazione sempre più inadeguata e superficiale per niente attenta ai bisogni degli operatori economici ed alle esigenze di residenti ed avventori;

Manca un servizio igienico pubblico funzionante e spesso, a causa dei disservizi di Geofor, il centro storico è invaso da immondizia non ritirata senza considerare che l’isola ecologica a disposizione delle attività di ristorazione è ormai abbandonata alla mercè di chiunque voglia sbarazzarsi di rifiuti di ogni genere: comuni limitrofi hanno preso pubblicamente posizione contro tali anomalie…a San Miniato tutto tace.

Altra piaga del centro storico è una malamovida dilagante e completamente fuori controllo; Ci sono risse a ripetizione, e al mattino la situazione che si presenta è quella di una latrina a cielo aperto con feci, vomito, bicchieri e bottiglie rotte ovunque e, cosa ancor più grave, con l’arrivo della bella stagione e l’apertura dello Chalet nella zona dei giardini pubblici la situazione è destinata a peggiorare; Suggeriamo al Sindaco di prendere esempio dal suo collega e compagno di partito di Livorno che ha emesso una ordinanza che impone un limite orario alla movida, atto questo che richiede un grado di personalità politica da sempre mancante nelle varie amministrazioni succedutesi a san Miniato.

Ulteriore nota dolente riguarda il cantiere per il rifacimento della pavimentazione di Piazza Del Popolo e Via Conti palesemente in ritardo rispetto alle tempistiche illustrate a suo tempo, con enorme pregiudizio per le attività commerciali ed artigiane che si affacciano sui tratti interessati dall’intervento. Da segnalare che mentre il PD durante i festeggiamenti del Primo Maggio ha prolissamente fatto proclami in materia di sicurezza sul lavoro a San Miniato i tre operai che lavorano al cantiere lo fanno in barba alle più elementari norme in materia non indossando nemmeno il casco obbligatorio in tali casi; Ci chiediamo se l’Assessore ai lavori pubblici abbia mai controllato la conformità normativa del cantiere…

Poniamo un ultimo quesito ad una Giunta sempre più evanescente: che senso ha aver attivato in una situazione del genere una ZTL che di per sé non ha senso per limitare l’accesso ad una città divisa in due ancora per chissà quanto tempo penalizzando ancora di più una viabilità inesistente ?"

Coordinamento Forza Italia S.Miniato