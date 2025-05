Frazioni al Centro, tanti servizi per Fontanella: dal nuovo giardino alle casse di espansione

Continuano gli appuntamenti della giunta comunale per Frazioni al Centro, nella serata di lunedì 5 maggio l'incontro è stato a Sant'Andrea, alle porte della Valdelsa. Il sindaco e la sua giunta ha incontrato i residenti, ampliando la presentazione anche per la vicina Fontanella, toccando temi importanti come quelli del raddoppio ferroviario, le casse di espansione e la 429, annunciando anche la partecipazione a bandi per nuove opere pubbliche e l'interesse per nuovi servizi per la piccola frazione.

Ecco i punti nel programma di mandato per Sant'Andrea e Fontanella:

- Aprire a Fontanella uno degli URP diffusi e punto prestito biblioteca, recuperando la ex Casa del Fascio - Stanziati 100mila euro nel 2024 per il progetto, intervento programmato per il 2027, Urp diffuso e punto prestito bibliotecario programmato per il 2028.

- Realizzazione di una pista ciclabile della Valdelsa da Fontanella ad Empoli - In corso la prima progettazione (da chiudere entro il 2025) all'interno del tema della Ciclovia della Valdelsa lungo la Sr 429, per un costo stimato di 75.000 euro. Nel 2026 ci sarà la progettazione esecutiva e nel 2027 lo stanziamento di risorse per la partenza dei lavori.

- Sperimentare una collaborazione pubblico-privato per aprire un asilo nido nella sede della ex scuola di Fontanella - Programmato per il 2026 l’inserimento di un asilo nido come già annunciato anche alla comunità nell'incontro di alcune settimane fa.

- Realizzare un nuovo giardino per la frazione nel campo pubblico accanto al campo sportivo di Sant'Andrea - Progetto per chiedere finanziamenti, nel 2026 sfalcio e manutenzione del terreno accanto al campo. Per il giardino la giunta parteciperà al bando Sport e Salute per finanziamenti di spazi giochi e sport nelle frazioni (il massimo contributo da poter richiedere è di 200mila euro) così da poter sistemare l'area, già di proprietà comunale, con luci, attrezzature e piantumazioni.

Ecco invece gli punti del Piano Frazioni e Quartieri:

- Cimitero di Fontanella, ampliamento e manutenzione - In conclusione nel 2025, la questione ha riguardato il fallimento della ditta incaricata. Con il reintegro a bilancio delle somme investite all'epoca, l'amministrazione conferma di dare un nuovo incarico per chiudere l'opera.

- Parco di via Mentana (Fontanella), nuova altalena - Programmato per il 2025.

- Pulizia tombini e caditoie nei centri abitati lungo via Senese Romana - Programmato intervento nel 2025 di concerto con la Città Metropolitana di Firenze.

LE ALTRE RICHIESTE - Altre domande hanno riguardato strade bianche come via del Piangrande, quest'ultima divenuta di proprietà della Regione dopo i lavori per l'allaccio all'acquedotto ma l'amministrazione ritiene sia più giusto che diventi di proprietà comunale per la manutenzione.

Sulle casse di espansione il sindaco ha affermato di essere già stato in visita agli uffici della Regione per il finanziamento delle casse di espansione annunciate dal presidente della Regione Toscana. L'impegno per queste casse nasce dopo il confronto per il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo. Sono stati riaperti i termini del DODS, il bando per il Documento Operativo Difesa del Suolo, un canale di finanziamento che la Regione mette a disposizione per raccogliere progetti di messa in sicurezza del territorio. Il progetto verrà esposto in un secondo momento, ma le casse saranno situate presumibilmente nell'area ribassata dopo via del Donatore.

È stato chiesto l'ampliamento dell'apertura dell'ufficio postale di Sant'Andrea. La risposta del sindaco è stata di una richiesta già avviata a inizio mandato ma che al momento ha visto la risposta negativa di Poste perché ci sono delle opere di rinnovamento e manutenzione per le sedi nei comuni più piccoli. La richiesta verrà rinnovata prossimamente.

Sul tema servizi è stato richiesto anche uno sportello bancomat a servizio della frazione. L'amministrazione si impegna a mettere a disposizione uno spazio del rinnovato edificio ex casa del fascio e la corrente elettrica per il funzionamento dell'ATM, affidando il servizio tramite bando aperto agli istituti bancari del territorio.

È stato chiesto anche un fontanello di acqua pubblica, opera già presente nel Piano triennale delle opere per il 2027 a Fontanella.

Un residente ha richiesto maggiore pulizia nell'area vicino alla cartiera in via del Molin Nuovo, l'amministrazione ha già incontrato la proprietà a marzo per la gestione della via vicina e del transito.

PROSSIMI APPUNTAMENTI - Frazioni al Centro prosegue martedì 13 maggio a Marcignana, alla scuola 'Dante Alighieri' di via Saettino. Tutte le info sono sul sito https://piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it/

