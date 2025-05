In arrivo la parata di "Leggenda festival", le modifiche alla viabilità a Empoli

Nei giorni 9 e 11 maggio 2025 alcune vie e piazze del centro storico saranno attraversate dalla parata di “Leggenda festival”: un vero corteo leggendario. Pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito lungo il percorso interessato.

Dalle 16 fino alle 20 in via Paladini, via Giuseppe del Papa, via Cosimo Ridolfi, piazza Farinata degli Uberti, via del Giglio e via Leonardo da Vinci, verrà disposta la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

