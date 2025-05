In auto ha 20mila euro, in casa quasi 700 grammi di cocaina e una pistola: arrestato

Trovato in possesso di quasi 700 grammi di droga, una pistola e 20mila euro in contanti, un 39enne è stato arrestato dai carabinieri di Incisa e Figline Valdarno. Sospettato di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti da smerciare in diverse piazze della provincia di Firenze, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze nei confronti dell'uomo, cittadino albanese. All'esito dell'attività, il 3 maggio scorso, sono stati rinvenuti nel doppiofondo della macchina dell'uomo i contanti e, presso la sua abitazione, 644 grammi di cocaina, 52 grammi di hashish, una vecchia pistola calibro 9 tuttora funzionante con relativo munizionamento risalente alla seconda guerra mondiale. L'uomo, su disposizione della procura, è stato associato al carcere di Firenze Sollicciano in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.

