Incendio in appartamento a Cedri (Peccioli): nessun ferito, blackout per ore nel borgo

Incendio in un appartamento a Cedri, nel comune i Peccioli. È successo questa notte in piazza della Chiesa dove l'abitazione, di due piani, è stata interessata dalle fiamme che l'hanno resa inagibile. Sul posto intorno all'1.45 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Pisa che hanno estinto l'incendio, scongiurando danni ulteriori vista anche la presenza di tre bombole di gpl. Non sono segnalati feriti.

L'intera località del borgo di Cedri, è rimasta senza energia elettrica per alcune ore. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici di Enel.