Incidente tra due auto a Fucecchio, una si ribalta

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Fucecchio dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e una si è ribaltata. È successo intorno alle 12 su viale Antonio Gramsci, al lato di piazza Aldo Moro di fronte alla Buca del Palio. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. Da quanto appreso, nell'impatto uno dei due mezzi si è ribaltato: due le persone assistite dai sanitari. Una donna di 84 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

