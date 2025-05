Alloggi Erp, al via gli incontri con gli assegnatari delle Case popolari nel territorio di Castelfiorentino

Duecentotrentaquattro alloggi da monitorare in dodici mesi. Attraverso incontri mirati con le famiglie assegnatarie, durante i quali saranno affrontate eventuali criticità presenti nelle abitazioni, gli interventi già previsti o per i quali si sta lavorando per ottenere finanziamenti, la possibilità di organizzare nuove modalità di autogestione degli spazi comuni, problemi minori che possono essere risolti con semplici accorgimenti e un po’ di buon senso.

È questo, in estrema sintesi, il cronoprogramma che l’Assessora alle Politiche Abitative, Federica Parisi, ha intenzione di realizzare da qui a un anno: una verifica a tappeto di tutti gli alloggi Erp presenti nel territorio comunale di Castelfiorentino, una campagna di ascolto a 360° da realizzare tramite incontri “faccia a faccia” con gli assegnatari, che in molti casi versano in situazioni tali di fragilità che non possono purtroppo essere risolte neppure con la garanzia di un tetto sopra la propria testa.

Ieri pomeriggio l’Assessora Parisi ha effettuato in via De Gasperi il primo degli incontri previsti con le famiglie, che si svolgeranno a piccoli gruppi (in base alle aree dove sono ubicati gli alloggi Erp) in media di due al mese, anche per recepire eventuali istanze, proposte e suggerimenti che potranno venire direttamente dagli assegnatari. Il dialogo e il confronto rappresentano per l’Assessora Parisi i presupposti di fondo con cui intende impostare questo rinnovato approccio con le famiglie, affinché possano essere rese consapevoli dell’opportunità di poter autogestire gli spazi comuni, i servizi accessori, perfino piccoli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche costantemente informate su quanto sta facendo l’Amministrazione Comunale per migliorare la condizione complessiva delle abitazioni.

“Abbiamo deciso di avviare questa campagna di ascolto – osserva l’Assessora Parisi – per dare forza e sostanza a quel “diritto all’abitare” che è strettamente connesso al rispetto della dignità delle persone. Un diritto, dunque, che non si esaurisce con la consegna delle chiavi agli assegnatari, ma deve essere alimentato – giorno dopo giorno – da un monitoraggio costante delle loro esigenze e dei problemi che possono sorgere nella loro vita quotidiana”.

“A Castelfiorentino – prosegue Parisi - disponiamo di un patrimonio di alloggi Erp davvero rilevante. Si tratta di 234 alloggi, di cui gli ultimi realizzati in via Mascagni mentre altri sono in fase di costruzione nell’area ex Montecatini. Come Amministrazione abbiamo deciso di utilizzare il canone di concessione annuale per ristrutturare due appartamenti di grandi dimensioni (per famiglie numerose) ubicati nel capoluogo, mentre Publicasa Spa, gestore degli alloggi erp, è costantemente impegnata a reperire fondi per migliorare il patrimonio immobiliare: di recente sono stati sostituiti gli infissi negli alloggi di via Tilli, sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico in via Rossi e via Neri, e nei prossimi mesi valuteremo, insieme a Publicasa, gli alloggi su cui contiamo di intervenire in modo analogo tramite fondi PNRR”.

