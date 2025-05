Cerreto Guidi, indagato per omicidio stradale il conducente del furgone che ha travolto Piero Pratesi

Indagato per omicidio stradale l'uomo alla guida del furgone che ha travolto la moto sulla quale viaggiava Piero Pratesi, 66 anni, in servizio di scorta tecnica durante la gara ciclistica a Lazzeretto, nel comune di Cerreto Guidi domenica 4 maggio. Come riportato oggi dal quotidiano La Nazione, nonostante l'invito a fermarsi per il passaggio della gara, il conducente non si sarebbe fermato e avrebbe continuato la marcia incrociando il motociclista.

Pratesi, residente nella frazione di Biscolla a Montecatini Terme, stava svolgendo insieme ai colleghi del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, il servizio di motociclismo volontario di scorta durante la gara ciclistica juniores 61° Gran Premio Calzifici e Calzaturifici Stabbiesi-Memorial Antonj Orsani a Stabbia. L'uomo che si trovava alla guida del furgone, di rientro da un servizio di catering, si sarebbe imbattuto nella gara ciclistica e anziché accostare come prevedono le disposizioni, avrebbe proseguito. Questo nonostante l'invito a fermarsi già ricevuto da due agenti della polizia municipale in moto e dall'auto apripista a garanzia della sicurezza dei ciclisti, transitati prima di Pratesi.

Ne è seguito il tragico impatto con la moto di Pratesi, deceduto nonostante i soccorsi tempestivi per le gravi ferite riportate. La gara è stata immediatamente interrotta e successivamente annullata mentre la strada è stata chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte degli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari, ma su richiesta degli stessi, il corpo di Pratesi sarà sottoposto a un esame autoptico. I funerali potrebbero quindi esserci tra giorni.

