Lucia Succi presenta la raccolta di poesia 'Stelle avverse' a Castelfiorentino

“La sua poesia è fatta per resistere. E lo fa brandendo carezze”. Con queste parole Paola Campinoti ha riassunto in modo efficace il significato profondo della raccolta poetica di Lucia Succi, dal titolo “Stelle avverse”, che sarà presentata sabato 10 maggio (ore 17.45) al Ridotto del Teatro del Popolo. Alla presentazione – oltre all’autrice - interverrà la Sindaca, Francesca Giannì, l’Assessore alla Cultura, Franco Spina, ed infine Paola Campinoti, che ha curato la prefazione del volume edito da Federighi editori. Nel corso della serata sono previsti anche alcuni brani musicali, eseguiti da Alessio Montagnani

A dieci anni esatti dai “Frammenti d’anima”, Lucia Succi propone così una nuova raccolta poetica (la terza) in cui, con versi chiari e cristallini, da voce ai bimbi dalle “ginocchia sbucciate”, alle donne che al calar dell’oscurità sono capaci di risorgere “come luna a dissipare le ombre dalla gioia”, alla «foglia che danza» come «respiro del mondo», simbolo dell’essenza del nostro essere, di ogni essere” (Campinoti).

“La mia – osserva Lucia Succi - è una riflessione sulla vita, sul trascorrere del tempo, sull’osservazione della natura, sull’amicizia, sulle difficoltà che ognuno di noi incontra nel proprio cammino”.

“Prendere la realtà, guardarla dritta in faccia – osserva Paola Campinoti - contemplarla dipingendola a parole, farsi spazio tra i rovi a mani nude, trovare un varco, il famoso varco della poesia, e trasformare il tutto in una nuova realtà. Questo fa Lucia e questo fanno i veri poeti, quelli che non giocano con le parole, provando insolite combinazioni sonore e semantiche, ma che distillano ogni suono e ogni senso da gocce di sangue”.

"È un piacere – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - presentare questa nuova raccolta di poesie di Lucia Succi, che suona come una carezza, come un conforto inatteso. "Stelle avverse" è un riparo che esce da una penna dolcissima e fortissima allo stesso tempo e contiene tutto il potere salvifico della poesia. Un altro momento di bellezza per Castelfiorentino, cittadella delle arti, luogo di teatranti, musicisti e poeti. Lucia è un pò tutte queste cose insieme".

