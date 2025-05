L'Use continua a credere nel basket sociale

Anche quest’anno l’Use basket collabora col centro giovani Avane al progetto ‘social basket’ nato nella frazione empolese grazie alla collaborazione con locale Centro giovani. Il coordinatore del progetto, Juri Stabile, da anni ha contribuito attraverso il calcio sociale al coinvolgimento di ragazzi normodotati e anche affetti da diverse disabilità in attività che includessero lo sport e la socialità, lo stare insieme, così da creare un'ambiente dove, per partecipare, servono tolleranza, empatia e rispetto.

“Dato il successo del calcio sociale – spiega Giacomo Bagni, allenatore biancorosso- Juri ha poi allargato lo stesso obiettivo a sport come pallavolo e basket. Nel 2023 ci ha contattati per provare a coinvolgere l’Use nel progetto e per me è stato un piacere dare il mio contributo. Abbiamo così iniziato a fare l'attività di basket sociale che prevede di coinvolgere i ragazzi del centro giovani di Avane, normodotati e non, nell'attività che viene svolta assecondando le esigenze del gruppo. In questo modo tutti i ragazzi possono giocare, divertirsi e confrontarsi con i compagni” “L'evento del 3vs3 alla Vela – prosegue - nasce perché, parlando con Juri, ho pensato di fare qualcosa che possa aiutare il centro a realizzare un vero campetto da basket/pallavolo per il centro, così da provare a creare un ambiente più avvincente per attirare i ragazzi e farli giocare. E’ una cosa alla quale stiamo lavorando e che, siamo certi, sarà importante per i ragazzi. Parte dei fondi del 3vs3 sono destinati proprio a questa realizzazione”.

Fonte: Use Basket Empoli

