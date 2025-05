Maltempo in Toscana, forti piogge nel Pisano e disagi a Firenze. Oggi codice giallo

Il maltempo di ieri, lunedì 5 maggio, ha portato disagi in più zone della Toscana. Dalla mezzanotte l’allerta è passata da arancione al codice giallo di oggi, 6 maggio, emesso dalla Sala operativa della protezione civile che riguarderà quasi tutta la regione: in particolare l’allerta, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali, sarà in vigore fino alle 20 su tutta l’asta dell’Arno e le zone interne centro meridionali mentre sarà in vigore fino alle 13 per le aree della Toscana nord-occidentale, il bacino Bisenzio-Ombrone, il Mugello e la Romagna Toscana.

In provincia di Pisa ieri sono caduti fino a 110 mm di pioggia, tra Volterra e Monteverdi Marittimo mentre la linea temporalesca è stata attiva dal basso livornese fino all’aretino. A renderlo noto il presidente della Regione Eugenio Giani negli aggiornamenti della notte appena trascorsa, evidenziando che il colmo di piena del Cecina è "transitato a Cecina e a Steccaia al secondo livello, già transitato nelle altre sezioni adesso in diminuzione". Sullo stato degli altri corsi d’acqua "Arbia a Monteroni d’Arbia al secondo livello, Ombrone grossetano al primo livello a Buonconvento, Ambra a Bucine al primo livello". Nel senese si è verificata una frana in zona Montalbuccio, allagato un sottopasso a Monteroni d’Arbia: i temporali nella notte sono proseguiti sparsi tra basso pisano, senese e aretino.

Le perturbazioni hanno provocato disagi alla viabilità a Firenze, ieri riguardata come tutto il territorio della Città Metropolitana ad eccezione del Valdarno inferiore, dall’allerta arancione con chiusure di giardini e parchi pubblici. Rallentamenti registrati in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Firenze, ma anche in città nei pressi di Careggi, con più strade allagate come riportato da La Nazione. Sul territorio ieri sospesa inoltre la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza mentre nel Mugello, a Poppi, un fulmine ha colpito un campanile.

