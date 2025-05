Al MMAB di Montelupo la presentazione del libro 'Piccola umanità'

Una raccolta di racconti sui giovani dei nostri giorni, con le loro debolezze e i loro sogni. Sabato 10 maggio alle ore 17 al MMAB di Montelupo Fiorentino sarà presentato "Piccola umanità", il primo libro di Gianmarco Lotti. Dialogherà con l'autore il giornalista e scrittore Simone Innocenti.

SINOSSI DEL LIBRO - Sara vive la sua vita in base al lavoro. Leopoldo lotta col suo corpo e si sente in gabbia. Beppe crede che gli esseri umani siano come i crostini misti. Ada ha scoperto come fare soldi mandando il malocchio alla gente su internet. E poi c’è chi chiede un caffè corretto in un campo di concentramento, chi vende i santini NFT, chi è costretto per studio o lavoro a emigrare suo malgrado e deve affrontare la partenza o il ritorno. Sono alcuni dei personaggi di Piccola umanità, una carrellata di narrazioni brevi e contemporanee, quasi come fossero dei reel letterari. Uomini e donne dei nostri giorni, coi loro tic e le loro caratteristiche: è il ritratto di una generazione, quella dei trentenni o quarantenni di oggi, a volte serio e a volte – molte volte – pervaso di ironia e sarcasmo.

L'AUTORE - Nato nel 1991 a Firenze, Gianmarco Lotti è originario di Staffoli (Santa Croce sull'Arno) e si divide tra la Toscana e Perugia. È giornalista pubblicista, collabora con diverse testate tra cui gonews.it e Repubblica, è anche co-conduttore dei due podcast sportivi Tunnel e Destinazione Paradiso”. “Piccola umanità” è il suo esordio letterario.

L'appuntamento, a ingresso libero, è dunque sabato 10 alle 17 al MMAB in Piazza Vittorio Veneto, 11 a Montelupo Fiorentino.

