Open weekend al gattile di Empoli: con "Leggenda festival" un incontro a sostegno dell'associazione

In via Ettore Majorana a Empoli c’è un gran fermento. Manca poco alla due giorni dell’evento “Open weekend al gattile”, nell’ambito dell’ampia programmazione denominata “Due stagioni per l’ambiente”, che sta scorrendo veloce ed è agli ultimi appuntamenti. Le date da segnare in agenda sono sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, in orario dalle 15 alle 17 con una bella novità.

Questo fine settimana servirà a tutti coloro amanti degli animali, nello specifico i gatti, per conoscere più da vicino la struttura rifugio municipale, avere informazioni puntuali sul percorso delle adozioni e quindi dell’accoglienza in famiglia dal gruppo delle volontarie e dei volontari che si occupano degli ospiti. Ci sarà anche la possibilità di incontrare una veterinaria ma soprattutto, nella giornata di domenica, il gattile avrà un ospite d’onore: “Leggenda festival” arriverà fino lì con l’autrice Annalisa Strada e il suo libro intitolato I cicciogatti, edito Il Battello a Vapore. Si tratta della storia coinvolgente di Boss e Apollo. L’incontro sarà a sostegno dell’associazione no profit Aristogatti che si prende cura degli amici felini.

Ma non è tutto. Si potrà portare anche un piccolo dono di cibo e rendere più felici i gattini.

Gli ultimi appuntamenti di “Due stagioni per l’ambiente”: 18 maggio, “Open day al canile”, dalle 17 alle 19 in collaborazione con l’associazione Arca e chiuderà la stagione la visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio, il 1^ giugno, dalle 9 alle 11, alla scoperta dei “Suoni e colori: uccelli e fiori di stagione”.

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – L’iniziativa rientra nel cartellone ‘Due stagioni per l’ambiente’. I promotori: Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, fondazione Angeli del Bello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate