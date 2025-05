Ospedale Castelfiorentino, Meini e Giglioli (Lega): "Dopo 12 anni resta solo il rendering"

«Abbiamo effettuato un sopralluogo sul sito del futuro presidio sanitario di Castelfiorentino per verificare direttamente lo stato di avanzamento del progetto, più volte annunciato e oggi ancora lontano dalla sua piena realizzazione». È quanto dichiarano Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, e Susi Giglioli, Capogruppo della Lega a Castelfiorentino.

Nonostante le numerose promesse susseguitesi negli anni da parte di esponenti del Partito Democratico – tra cui l’assessora Saccardi e il consigliere Sostegni – a oggi l’unico intervento destinato a concludersi entro i tempi previsti, come confermato in loco dall’Ingegner Tani, è la realizzazione della palazzina per le cure intermedie da 24 posti letto, finanziata anche attraverso risorse del PNRR e con termine lavori previsto nel 2026.

Secondo quanto emerso dal sopralluogo, la struttura dedicata ai disturbi alimentari non verrà completata per mancanza di fondi, mentre l’Hospice, più volte dichiarato come già finanziato, rimane fermo in attesa di ulteriori risorse pubbliche. Una situazione che desta grande sconcerto.

Dei 26 milioni di euro di investimento complessivamente annunciati, solo una parte risulterebbe effettivamente impiegata. Parte dei fondi, pari a 13 milioni, saranno infatti destinati all’adeguamento sismico dell’edificio storico, mentre la struttura incompleta per i disturbi alimentari potrebbe essere temporaneamente riconvertita in spazio di appoggio logistico durante i lavori.

«È evidente – continuano Meini e Giglioli – che quanto realizzato finora è ben lontano dalle aspettative create nel tempo. Ancora più grave è l’assenza del Pronto Soccorso, che rappresenterebbe un servizio essenziale per un’ampia fetta della popolazione della Valdelsa.»

«Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di gestione approssimativa della sanità pubblica da parte di chi governa la Regione da decenni. Per questo motivo, come gruppo regionale, predisporremo un atto per fare piena luce sulla situazione e garantire trasparenza sul futuro del progetto ospedaliero castellano.»

«I cittadini meritano risposte concrete – conclude Giglioli – dopo anni di promesse accompagnate solo da slides e rendering. La salute pubblica non può essere oggetto di mera propaganda politica."

