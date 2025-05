Oss, un nuovo appello: "Emergenza evidente, non usare la graduatoria è grave"

Dorina Firica, operatrice socio-sanitaria idonea nella graduatoria 109/2021 di ESTAR, ha inviato una missiva per "esprimere una crescente preoccupazione riguardo alla mancata progressione nelle assunzioni e alla situazione di stallo che sta penalizzando oltre 1800 idonei su 2611".

Nonostante la recente proroga della graduatoria per il 2025, infatti secondo Firica "molti di noi continuano a rimanere in attesa di una possibilità lavorativa, mentre il sistema sanitario necessita di personale OSS per garantire un adeguato supporto ai pazienti e agli operatori sanitari. L’emergenza nelle strutture ospedaliere e territoriali è evidente, e il mancato utilizzo della graduatoria rappresenta una grave disfunzione nell’organizzazione sanitaria regionale".

"A supporto di questa richiesta, segnaliamo che è già stata presentata una petizione ufficiale (n. 1242), assegnata alla 10a Commissione permanente, riguardante le assunzioni del personale sanitario OSS. Questo dimostra che la questione è di rilevante interesse pubblico e necessita di un'azione tempestiva da parte delle istituzioni competenti" prosegue Firica.

Viene chiesto dunque "un intervento concreto e immediato affinché venga garantito lo scorrimento della graduatoria e si favorisca l’assunzione di tutti gli idonei in tempi brevi".

Tra le proposte troviamo: "Un piano di assunzioni immediato basato sulle reali necessità delle strutture sanitarie. Un confronto pubblico tra rappresentanti della Regione, sindacati e idonei della graduatoria. Maggiore trasparenza nella gestione della graduatoria e nella programmazione delle assunzioni".

L'appello di Firica prosegue: "Riteniamo che il nostro lavoro sia fondamentale per il sistema sanitario e per la qualità dell'assistenza ai cittadini, e per questo ci appelliamo alla vostra sensibilità e responsabilità affinché vengano adottati provvedimenti risolutivi. Rimaniamo in attesa di una risposta ufficiale e confidiamo in un vostro intervento per garantire il diritto al lavoro agli idonei della graduatoria".