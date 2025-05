Pd Certaldo presenta un incontro sulle politiche abitative

Il Partito Democratico di Certaldo ha organizzato l’incontro “Ma quale casa? Politiche della casa in Italia, tra emergenza abitativa e diritto costituzionale”, che si terrà venerdì 9 maggio alle 18.30 presso Macelli public space (Piazza Macelli, Certaldo).

Al confronto parteciperanno Silvia Viviani, assessora politiche abitative del Comune di Livorno, Marta Logli comitato “Ma quale casa?”, Ottavia Viti, segretaria dei Giovani democratici Empolese Valdelsa e Giacomo Cucini, già sindaco di Certaldo, segreteria Pd Empolese Valdelsa, che spiega:

"Le politiche abitative devono tornare a essere una priorità della politica nazionale e regionale. Non solo, devono anche essere ripensate alla luce delle nuove esigenze e dei cambiamenti sociali, economici e demografici che stanno interessando questo momento storico.

Il tema della casa riguarda tante famiglie in difficoltà che non stanno nel mercato privato degli affitti o della compravendita, ma è un tema che si lega anche alla forte domanda di turismo e quindi di cambiamento delle nostre città e concerne anche il tema dell’autonomia.

Parlare di politiche dell’abitare non può prescindere neppure dal tema dell’ambiente e dell’efficientamento energetico e al caregiving, legato all’invecchiamento della popolazione, con il conseguente adeguamento in caso di situazioni di cura di persone con fragilità, non autosufficienti o con disabilità. Parlare di casa significa quindi parlare delle politiche che più da vicino interessano ogni giorno le nostre comunità. La politica legata alla casa è quella che deve aiutarci a disegnare città efficienti e funzionali dal punto di vista dei servizi e delle risposte alla cittadinanza. Per questo invito tutti a partecipare a questa iniziativa e a contribuire portando la propria esperienza e il proprio punto di vista".