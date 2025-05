PD Empolese Valdelsa presenta 'La Nuova Sfida Europea': lavoro, imprese e politiche per il futuro nel mondo di Trump

Il Partito Democratico di Castelfiorentino ha organizzato per sabato 10 maggio alle 10.00 un incontro sul tema “La nuova sfida europea. Muoversi nel mondo di Trump, tutelando lavoro e imprese”.

Il dibattito avrà come relatore principale Giorgio Gori, europarlamentare e già sindaco di Bergamo, oltre a Brenda Barnini, segreteria del Partito democratico toscano, Marco Pierini, vice sindaco di Montespertoli e Fabio Tinti, vice sindaco di Castelfiorentino.

A fare gli onori di casa e moderare il dibattito sarà Gabriele Romei, segretario Pd Castelfiorentino, che sottolinea:

"Il ritorno di Trump sulla scena politica internazionale rappresenta una scossa profonda per gli equilibri economici e commerciali globali. In un contesto segnato da instabilità e mutamenti rapidi, le ripercussioni su lavoro e imprese europee rischiano di essere significative. È proprio per questo che la politica, e in particolare il nostro Partito, è chiamata a non restare spettatrice, ma ad affrontare con determinazione questa fase. Le riflessioni e le proposte del Partito Democratico devono ruotare attorno alla tutela del patrimonio rappresentato dal nostro tessuto produttivo e dalle lavoratrici e lavoratori che ne costituiscono il cuore pulsante. Il Partito Democratico ha sempre cercato, specie nel nostro territorio di essere all’altezza di questa sfida, dialogando con il mondo produttivo e sindacale. Ma oggi serve un salto di qualità: servono politiche incisive, a livello nazionale ed europeo, per proteggere il lavoro, sostenere l’innovazione e garantire che la competitività, salvaguardando i diritti di chi lavora. Sabato sarà l’occasione per riflettere insieme su come costruire risposte concrete e lungimiranti!".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

