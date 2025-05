Ragazza non torna a casa, era stata picchiata da ex fidanzato

A Massa, sabato 3 maggio, una giovane non è rientrata a casa dopo una serata con amici, facendo scattare l’allarme da parte dei genitori, che si sono rivolti alla questura. Le Volanti della polizia hanno immediatamente avviato le ricerche, partendo dalle testimonianze degli amici della ragazza. Durante le operazioni, è stato ritrovato in strada il suo cellulare e, poco distante, alcuni indumenti macchiati di sangue, alimentando i timori per la sua incolumità.

La polizia è riuscita a rintracciarla anche grazie al sistema di lettura targhe: la giovane è stata trovata visibilmente provata e con il volto tumefatto. In lacrime, ha raccontato di essere stata picchiata dall’ex fidanzato al termine dell’ennesimo litigio. L’uomo, già con precedenti, è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di lesioni personali gravi.

Il tribunale di Massa ha successivamente convalidato l’arresto, imponendo all’aggressore il divieto di avvicinamento alla vittima e l’uso del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.