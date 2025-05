Santa Croce accende il tennis del futuro: al via la 45ª edizione degli Internazionali del Cerri

Sarà un anniversario significativo, il quarantacinquesimo, quello festeggiato nel 2025 dal Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno (Pisa) dal 10 al 17 maggio. Quello tra il secondo torneo internazionale Juniores più importante d’Italia dietro al Bonfiglio e unico “J300” del calendario nazionale, il club del “Cerri” e il pubblico da sempre molto competente e appassionato è un matrimonio solidissimo, che non si lascia scalfire dagli acciacchi del tempo: agli Internazionali di Santa Croce sono transitati molti delle tenniste e dei tennisti più forti dell’ultimo mezzo secolo, sedici futuri numeri 1 al mondo e ventidue futuri vincitori di tornei del Grande Slam, ultimo dei quali il nostro campione Jannik Sinner, che nel 2017 partecipò alla rassegna internazionale pisana ma venne fermato dall’influenza prima di scendere in campo.

UN’ ENTRY LIST DI LIVELLO – Ciò che emerge almeno in questo momento, fermo restando che fino all’inizio del torneo potrebbero esserci cambiamenti alla lista degli iscritti, è un’entry list notevole soprattutto a livello maschile, statisticamente parlando una delle migliori degli ultimi 15 anni: avere ai nastri di partenza sette dei primi trenta giocatori al mondo è un privilegio assoluto, segno che Santa Croce è considerata dai giovani atleti stessi come una tappa fondamentale di preparazione per il Roland Garros Juniores. Spicca in particolare la presenza del finlandese Oskari Paldanius, numero 5 delle classifiche mondiali, già convocato con la maglia della Coppa Davis del suo paese e semifinalista ai recenti Australian Open under 18, dove venne sconfitto dal vincitore svizzero Henry Bernet. L’altro elemento interessante è la partecipazione di una truppa statunitense folta e di livello altissimo, composta dalla bellezza di dieci tenniste e tennisti inseriti nei tabelloni principali: gli USA avranno buone chance di vittoria soprattutto grazie a Jack Kennedy, 10 al mondo e seconda testa di serie tra gli uomini, e Thea Frodin, numero 19 al mondo e favorita della manifestazione femminile. Storicamente il rapporto tra gli Internazionali del Cerri e il movimento tennistico statunitense è stato molto complicato, dato che a lungo gli americani si sono presentati in Toscana alla spicciolata ed hanno optato per altri percorsi tennistici. Dalla fine del decennio scorso tuttavia qualcosa è cambiato, e gli States hanno inviato un numero crescente di atleti al Cerri, consapevoli dell’importanza di un’esperienza formativa sull’indigesta terra rossa: non a caso nel 2018 è arrivato il primo successo in quarant’anni di Cannon Kingsley, e nel 2023 ha fatto il bis la prodigiosa quindicenne Tyra Grant, che proprio in questi giorni ha deciso di scegliere la maglia azzurra a scapito di quella a stelle e strisce (il padre Tyrone è un’ex stella dell’NBA, la madre è italiana). Tra gli uomini completano la lista dei principali candidati al titolo il polacco Alan Wazny (14 al mondo) e il tedesco Niels Mc Donald (21 al mondo). Scorrendo più dietro, desta grande curiosità vedere all’opera il brasiliano Luis Guto Miguel, primo giocatore al mondo tra i nati nel 2009 e valutato un autentico fenomeno, al punto da essere stato precettato da IMG, una delle principali agenzie al mondo di marketing sportivo. Tra le donne, dietro a Thea Frodin, troviamo la cinese Ruien Zhang (23 al mondo) e l’argentina Sol Ailin Larraya Guidi (29 al mondo).

LE SPERANZE ITALIANE – Per il momento sono solo due gli atleti italiani presenti nei main draw degli Internazionali santacrocesi, entrambi inseriti nel tabellone maschile: si tratta del veronese Gabriele Crivellaro (54 al mondo) e dello jesino Michele Mencarelli (59 al mondo). Come consuetudine tuttavia sia le qualificazioni che l’assegnazione delle wild card, ufficializzate a ridosso dell’inizio del torneo, aumenteranno la truppa tricolore, a caccia di un risultato prestigioso che manca da troppo tempo: l’ultimo trionfatore azzurro fu dieci anni fa Andrea Pellegrino, mentre tra le donne dobbiamo risalire a molte generazioni or sono, con il sigillo vincente di Gabriella Boschiero risalente addirittura al 1989. È vero che il tennis italiano è all’asciutto da tanto tempo a Santa Croce, ma da qui negli ultimi dieci anni sono passati tutti gli attuali protagonisti della valanga azzurra nel circuito “pro”, da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, da Flavio Cobolli a Jasmine Paolini, a testimonianza che il Cerri rappresenta una tappa fondamentale per la crescita di un campione, e ancora oggi può vantare numeri da record a riguardo.

IL PROGRAMMA COMPLETO – La quarantacinquesima edizione del torneo internazionale juniores di Santa Croce prenderà il via sabato 10 maggio con le qualificazioni. Da lunedì 12 si apriranno i tabelloni principali di singolare e di doppio, fino alle finali di sabato 18 maggio. Il Ct Villanova Empoli affiancherà il circolo santacrocese mettendo a disposizione i propri campi per gli allenamenti dei giocatori. Le finali verranno trasmesse in differita su Supertennis (canale digitale terrestre 64) e in diretta sulla app Supertennix. L’ingresso è libero per tutta la durata della manifestazione.

"Ci apprestiamo a vivere un’altra edizione del torneo che tanto amiamo – queste le parole alla vigilia del direttore del torneo Simone Martini -, un’edizione che arriva nell’epoca d’oro del tennis italiano. Jannik Sinner è oggi l’indiscusso numero uno del mondo, quel ragazzino a cui, da giovanissimo, concedemmo una wildcard è diventato grande, anzi grandissimo… Essere il direttore di un torneo così importante dà naturalmente un grande senso di responsabilità, ma questa responsabilità l’ho sentita dentro di me fin da quando, tantissimi anni fa, facevo il raccattapalle sul campo centrale durante la finale. Il bambino di allora è ancora qui, con la stessa emozione negli occhi, a prendersi cura dei sogni dei campioni di domani.

Un sentito ringraziamento va alla nostra Federazione, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, all’Amministrazione Comunale, ai nostri preziosi sponsor e, soprattutto, al mio meraviglioso staff. So che ci saranno momenti di tensione, perché quando si lavora con il cuore non può essere altrimenti, ma so anche che insieme riusciremo ancora una volta a realizzare il piccolo grande miracolo di far sì che il torneo J300 di Santa Croce si svolga nel miglior modo possibile, in una realtà piccola, forse, ma capace ogni anno di rendere tutto magicamente

grande”.

Fonte: ITF Città di Santa Croce - Ufficio Stampa

Notizie correlate