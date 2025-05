Sciopero treni oggi in tutta la Toscana: 6mila lavoratrici e lavoratori per il rinnovo del contratto nazionale

Trasporto ferroviario: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato una prima azione di sciopero nazionale del personale delle imprese ferroviarie del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato) per la giornata di oggi dalle ore 9.01 alle ore 17, nell’ambito della mobilitazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Attività Ferroviarie, scaduto da oltre un anno e mezzo.

Nonostante le ripetute richieste e le aperture al confronto da parte del sindacato, permane l’assenza di risposte concrete dalle controparti datoriali, in particolare rispetto ai nodi fondamentali: parte economica, parte normativa, adeguamento del sistema classificatorio, polo merci e appalti.

In Toscana sono interessati da questo sciopero circa 6mila tra lavoratori e lavoratrici (circa 5.500 diretti/e, oltre 500 negli appalti).

Dicono i tre sindacati: “Quello delle attività ferroviarie è un contratto molto importante - che deve chiudere la stagione dei rinnovi nel settore dei trasporti dopo aver sottoscritto negli ultimi messi i Contratti nazionali del trasporto merci e logistica e del trasporto pubblico locale. Con questa mobilitazione vogliamo che sia restituita centralità al lavoro e si avvii un percorso serio di confronto per un contratto equo e dignitoso".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze, Cisl Toscana e Firenze, Uil Toscana e Firenze

