Studenti e studentesse da San Miniato in pellegrinaggio ai campi di sterminio

Si rinnova anche per quest’anno l’adesione da parte del Comune di San Miniato al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato dall’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) Sezione di Pisa, che va avanti dal 1995, in occasione dell'80^ anniversario della Liberazione. Partiranno 12 ragazzi e ragazze delle scuole del territorio, con la quota sostenuta dal Comune, e 4 con la quota sostenuta da altri organismi (Fondazione Conservatorio Santa Chiara, Dramma Popolare, Circolo Arci San Miniato Basso e Casa Culturale) per un viaggio di cinque giorni (dall'8 al 12 maggio), che toccherà Austria e Germania (Dachau, Ebensee, Gusen e Castello di Hartheim), fino ad arrivare, domenica 12, al campo di Mauthausen, punto di ritrovo di tutte le delegazioni europee dei pellegrinaggi, dove si svolgerà una cerimonia dedicata alla memoria.

Per il Comune di San Miniato partecipa l'assessore con delega alla memoria, Matteo Squicciarini, che accompagnerà la delegazione delle studentesse e degli studenti delle scuole sanminiatesi: Matilde Fioravanti, Viola Sgherri, Emma Bassoli, Sofia Vitale, Emma Cavallini (Istituto Comprensivo Buonarroti), Vittoria Amodeo, Luca Andreini, Ottavia Baroni, Mattia Conforti, Matteo Poggiali, Alessia Maria Ragaiolo, Luisa Sartini (Istituto Comprensivo Sacchetti), Anna Giulia Puccioni (It Cattaneo), Ludovica Pia Romano, Emma Meucci e Laura Sagrini (Liceo Marconi). La docente accompagnatrice è la professoressa Barbara Ulivieri, insegnante dell'Istituto Comprensivo Buonarroti.

"Sarà un'esperienza importante tutti i partecipanti - dichiara l'assessore Squicciarini -. Affronteremo prima di tutto è un viaggio dentro noi stessi, e sono certo che per i ragazzi e le ragazze sarà un'opportunità per parlare e fare le loro riflessioni su un episodio della nostra storia che ha segnato profondamente anche le generazioni future. Ringrazio l'Aned per l'organizzazione del pellegrinaggio e la grande attenzione che ogni anno mette in questa esperienza, le nostre scuole che collaborano sempre con grande disponibilità e le famiglie che hanno permesso ai ragazzi e alle ragazze di fare questo pellegrinaggio - e conclude -. Al nostro ritorno organizzeremo un incontro in Palazzo Comunale per confrontarci ed ascoltare le loro riflessioni a freddo su questi giorni intensi che ci apprestiamo a vivere".

"L'amministrazione sostiene convintamente questa esperienza e lo fa da molti anni ormai attraverso risorse proprie, affinché le giovani generazioni conoscano e si rendano conto di che cosa ha significato tutto questo e quanto ancora oggi sia alto il prezzo da pagare per un simile orrore - commenta il sindaco Simone Giglioli -. Loro sono i cittadini e le cittadine dell'oggi e del domani e grazie a questa esperienza lo saranno con una consapevolezza maggiore. Compiere un viaggio di testimonianza e formazione come quello che l'assessore Squicciarini si appresta a fare, in rappresentanza della nostra amministrazione, è tutt’altro che una vacanza, come impropriamente definito da alcuni esponenti politici nei giorni scorsi, bensì un impegno concreto nella memoria storica e un progetto educativo dell'ANED per mantenere vivo il ricordo delle atrocità del passato".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa