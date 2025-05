Tenta furto in un alimentari a Certaldo, ma fugge all'arrivo della guardia giurata

Ha sorpreso un ladro a rubare in un negozio di alimentari in viale Matteotti a Certaldo, ma un vigile giurato intervenuto sul posto lo ha messo in fuga. È accaduto ieri (lunedì 5 maggio) nella tarda serata.

Il ladro ha fatto scattare l'allarme attivando la centrale operativa dei vigili giurati che hanno inviato sul posto le pattuglie. Una delle guardi giurate ha quindi sorpreso il ladro nei locali, ma questo è fuggito via da una porta sul retro.

Il ladro non è riuscito a portar via niente, ma ha danneggiato una porta interna e sfilato un vetro da un'altra. Si tratta del terzo furto che accade nel negozio di alimentari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

